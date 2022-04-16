رياضي / ليفربول يتغلَّبُ على مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي
السبت 1443/9/15 هـ الموافق 2022/04/16 م واس
لندن 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واس
تأهل فريق ليفربول لنهائي كأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، بعد فوزه اليوم على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2، ضمن مبارايات دور نصف نهائي كأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي.
ويلتقي ليفربول في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفائز من مواجهة الغد بين فريقي تشيلسي وكريستال بالاس.
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21:13ت م
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