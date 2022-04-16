لندن 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستأهل فريق ليفربول لنهائي كأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، بعد فوزه اليوم على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2، ضمن مبارايات دور نصف نهائي كأس اتحاد كرة القدم الإنجليزي.ويلتقي ليفربول في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفائز من مواجهة الغد بين فريقي تشيلسي وكريستال بالاس.// انتهى //21:13ت م0085