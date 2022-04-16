الرباط 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأعربت المغرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين العُزَّل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلَّف عددًا من المصابين.وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم، أن المغرب تعدُّ هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك اعتداءً على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.// انتهى //22:04ت م0087