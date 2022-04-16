لندن 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسفاز فريق مانشستر يونايتد اليوم، على نظيره نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد اليونايتد إلى 54 نقطة في المركز الخامس، فيما يتذيل نوريتش ترتيب فرق البطولة بـ 21 نقطة.وفي مباراة أخرى تغلَّب فريق ساوثهامبتون على نظيره الآرسنال بهدف دون مقابل 1-0، وبذلك يرتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يتراجع الآرسنال إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة،بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لأبطال أوروبا.وعلى ملعب وايتهارت لين، سقط توتنهام أمام برايتون بهدف وحيد، ليبقى بذلك رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 40 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:05ت م0088