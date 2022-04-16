الباحة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي أكثر من 22 ألف وجبة إفطار للصائمين, و 6 آلاف وجبة سحور حتى منتصف شهر رمضان المبارك, وذلك في 10 مواقع مختلفة طيلة الشهر المبارك.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف توزيع أكثر من 55 ألف وجبة إفطار وسحور طيلة الشهر، حيث يقوم على توزيعها فريق مكون من 30 متطوعاً من أبناء وبنات المحافظة.// انتهى //22:43ت م0090