مكة المكرمة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسخصَّصَت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٦٨) مصلىً للنساء داخل المسجد الحرام؛موزعةً على (٢٠) مصلىً بصحن المطاف،وتوسعة الملك فهد،والبدرومات،و(٤٨) مصلىً في التوسعة السعودية الثالثة،يشرف عليها أكثرُ من (120) موظفةً على مدار (٢٤) ساعة،من خلال أربع ورديات.وأوضحت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية نوف بنت محمد علي قحل، أن وكالة الشؤون النسائية بالرئاسة، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، تشرف على تنظيم المصليات النسائية،وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام؛من خلال كادر نسائي مؤهل ومدرب للتعامل مع القاصدات؛لِتمكينهن من أداء عباداتهن بكل يسرٍ وسهولة.وأكدت أنه يجري التنسيق لضمان جودة مخرجات الأعمال مع وحدة التنسيق الميداني،ومركز العمليات،والإدارات المساندة،والخِدْمَاتِ الاجتماعية،بدعمها للوكالة بالنساء المتطوعات.// انتهى //22:44ت م0091