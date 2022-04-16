المدينة المنورة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واس‫تعنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأبواب بالإشراف وتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لدخول وخروج الزوار والمصلين إلى المسجد النبوي، وتسخير كافة الجهود لخدمتهم، وذلك حرصًا منها على توفير أرقى الخدمات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.‬‫وأوضح مدير الإدارة العامة للأبواب نبيل المسيحلي أن الإدارة تحرص على تسهيل الخدمات للزوار والمصلين عند وصولهم إلى المسجد النبوي من خلال حث العاملين على حسن استقبال الزوار والترحيب بهم، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من وإلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.‬‫وأكد على تكثيف إدارة الأبواب جهودها اليومية لا سيما في شهر رمضان المبارك عبر موظفين ومراقبين على مدار ٢٤ ساعة، من خلال فتح أبواب وسطح المسجد النبوي وتفتيش ومنع دخول الأطعمة والحقائب الكبيرة، بالإضافة إلى عملها متابعة تنظيم عملية دخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي، وتنظيم عملية دخول المعتكفين للمسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وإرشادهم للأبواب المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بوضع خطة خاصة بعملية الاهتمام والعناية بالأبواب ببرامج دورية تحرص من خلالها على نظافة وصيانة الأبواب وفق أعلى المعايير المتبعة لمثل هذه البرامج.‬// انتهى //23:52ت م0095