قابس 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسغرقت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود إثر حادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وأُخلي طاقمها المكون من سبعة أشخاص.وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس جنوب شرق تونس محمد الكرّاي في تصريح صحفي له اليوم بأنه لا يوجد تسرّب للوقود حتى الأن, موضحاً أن لجنة الكوارث ستجتمع لاتخاذ القرارات في حال وجود تلوث بحري من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية.وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة التونسية في بيان لها أن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، وبسبب سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر أعاق مواصلة مسارها.// انتهى //00:01ت م0001