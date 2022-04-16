الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنوهت وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.ونشرت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إنفوجرافيك توضيحي للقرار الذي يتضمن قيامها باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة، وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية، عبر نظام إلكتروني موحد، وذلك وفق عدد من الشروط التي حددها المجلس، وهي أن يكون استشاريا سعوديا حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، إضافة لخبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس، إلى جانب حصوله على تسجيل سارٍ لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع أهمية الحصول على تقييم أداء وظيفي عال ٍخلال العامين الأخيرين، وكذلك الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، مع الالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها.// انتهى //00:40ت م0003