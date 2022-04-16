السيح 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول اليوم، في 31 برنامجاً للدراسات العليا لمرحلة الماجستير، عبر بوابة قبول الدراسات العليا على الرابط https://gstudy.psau.edu.sa ، ويستمر القبول حتى يوم الأثنين 24 / 9 / 1443هـ.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سلطان المالكي، أن الجامعة أتاحت التقديم على 31 برنامجاً نوعياً لمرحلة الماجستير في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية، مشيراً إلى أن عملية القبول في تلك البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام الأكاديمية.وأفاد أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا https://dps.psau.edu.sa/ar والاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا المخصص لذلك، بالإضافة إلى الراغبين بالتواصل مع عمادة الدراسات العليا من خلال البريد الإلكتروني : dgsf@psau.edu.sa .// انتهى //00:44ت م0005