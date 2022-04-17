أبها 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسسيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير أمس، قافلة مجانية لأداء العمرة.وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن برنامج "العمرة الدعوية"، إذْ يشمل البرنامج تسيير 3 حافلات تقل 150 معتمرٍاً ومعتمرةً في شهر رمضان المبارك.يذكر أن الجمعية تسيِّر على مدار العام، مجموعة من رحلات العمرة والحج، تتكفل بها الجمعية وتشرف عليها، ويستفيد منها مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين.// انتهى //01:17ت م0007