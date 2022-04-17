الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستوّج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق مضر بلقب بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 - 2022م للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه بنتيجة (26 - 24) على فريق الخليج، في المواجهة الفاصلة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وسارت مجريات الشوط الأول متساوية الكفة بين الفريقين منذ البداية، وكانت نتيجة فارق الهدف في جميع فترات الشوط، حتى أنهى فريق الخليج الشوط متقدماً بنتيجة (13 - 14)، وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني تمكن مضر من قلب النتيجة لصالحه وتبادل الفريقان السجال حتى انطلقت صافرة نهاية المباراة معلنةً فوز مضر وتمكنه من ضم الدوري الرابع في تاريخه بعد غيابه 3 أعوام عن خزائنه.وهنّأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فريق مضر بمناسبة تحقيقه لقب البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهرت به المواجهة، مثمناً للاعبين وجمهور الفريقين تحليهم بالروح الرياضية قبل وبعد اللقاء الحاسم، متمنياً التوفيق لجميع الفرق وتقديم كل ما في شأنه عكس تطور لعبة كرة اليد في المملكة.واستطاع نادي مضر تحقيق اللقب الثاني عشر له على مستوى البطولات المحلية لكرة اليد، حيث يُعد هذا اللقب هو الرابع له في السجل الذهبي لبطولة دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، بعد أن حققها في أعوام 2010, 2011, 2017، بالإضافة لتحقيقه كأس الأمير سلطان بن فهد 3 مرات، وبطولة النخبة 5 مرات، وبطولة السوبر السعودي في نسختها الأولى الموسم الماضي، كما حقق البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري مرة واحدة.// انتهى //01:31ت م0008