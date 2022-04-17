جيزان 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بجازان أمس، مبادرة "كسوة عيد الفطر" للعام الحالي تحت شعار "عيديتكم فرحتنا" لتوزيع 30000 كسوة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.وأوضحت الجمعية، أن المبادرة التي يستفيد منها أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة، تأتي ضمن المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا، بهدف إدخال الفرحة في قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك, وتخفيف معاناتهم، وتعزيز روح التعاون والشراكات المجتمعية, تأكيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع.وأشارت إلى أنها شرعت في توزيع 120 ألف عبوة دقيق فاخر لإعداد حلويات العيد، إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية والسلال الغذائية التي تقدمها بشكل دائم للأسر التابعة لها بجميع المحافظات والمراكز.// انتهى //01:54ت م0010