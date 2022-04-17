الطائف 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسبدأت أمانة محافظة الطائف في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمحافظة.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة أنشأت حاضنات نموذجية في سوق القمرية في الطائف، والتي خُصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لدعم الشباب والفتيات من ريادي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدين من عرض منتجاتهم بكل يسرٍ وسهولة، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم مشاريع الشباب بالمحافظة.// انتهى //01:57ت م0012