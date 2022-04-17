عرعر 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر خلال الأيام الخمسة عشر الماضية من شهر رمضان المبارك، أكثر من 40 ألف وجبة إفطار صائم، و 3000 وجبة إفطار للأسر، بمشاركة 500 متطوع، وذلك ضمن مشروع "إفطار الصائمين" في ثلاثة مخيمات بمدينة عرعر.ويهدف المشروع إلى إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، كما يُعدُّ أحد المشروعات الدعوية والخيرية التي تحرص الجمعية على إقامتها بصورة تظهر الترابط بين المجتمع، والتعاون على بذل الخير، والإسهام في نيل الثواب في هذا الشهر المبارك، وكسب أجر إفطار الصائم.// انتهى //02:12ت م0013