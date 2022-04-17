الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسواصل فريق النصر تصدرة المربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الاتحاد 93 - 91 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس, على صالة وزارة الرياضة بالرياض بعد نهاية الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 76- 76.وحسم لاعبو النصر اللقاء لصالحهم برفع رصيدهم إلى (7) نقاط، فيما حافظ الاتحاد على المركز الثاني برصيد (6) نقاط.وفي اللقاء الثاني من منافسات البطولة فاز فريق أحد في المنافسة على البطولة على نظيره الهلال 87 - 70 ليرفع رصيده إلى (6) نقاط بالمركز الثالث، بينما الهلال بالمركز الرابع برصيد (5) نقاط.وتقام اليوم الأحد، مباراتان الأولى عند الساعة 9:30 مساءً وتجمع الهلال مع الاتحاد في لقاء مهم للفريقين، فيما سيجمع اللقاء الثاني النصر مع نظيره أحد عند الساعة 11:30 مساءً في لقاء سيقطع الفائز به شوطاً كبيراً لتحقيق اللقب في انتظار الجولة الأخيرة التي ستحدد بطل المربع، الذي سيكون الفريق الأعلى نقاطًا، وفي حالة تعادل فريقين أو ثلاث فرق ينظر للمواجهات بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات ينظر لفارق نقاط التسجيل بين الفرق الثلاث ماله وعليه، وفي حالة التعادل في نقاط التسجيل ينظر إلى فارق نقاط التسجيل ماله وعليه للفرق الأربع المشاركة في المربع الذهبي.// انتهى //02:59ت م0015