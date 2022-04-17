عرعر 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن ابراهيم البديوي في وفاة والدته -رحمها الله-.وسأل سموه في اتصال هاتفي، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.// انتهى //04:14ت م0017