تبوك 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة أمس، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم العربي، بحضور عدد من الأسر الكافلة، والأيتام، وعدد من الفرق التطوعية، وذلك بمقر الفرع بالمنطقة.وتضمنت المناسبة التي جاءت تحت عنوان "نحنُ أهلٌ لكم"، حفل إفطار جماعي، تلته عدد من الفقرات والأنشطة الهادفة، والتعريفية بدور الإدارة والجهات ذات العلاقة، ثم ألقيت عبر الدائرة الإلكترونية كلمة لمدير فرع الوزارة بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، قدم خلالها شكره لكل من شارك وأسهم في هذا اللقاء، مرحباً بالأسر الكافلة والأيتام، مؤكداً أهمية هذا اليوم.وثمن الحربي للأسر الكافلة دورها وحرصها على تحفيز الأبناء على المشاركة وحضور الاحتفالية، كما ثمن لشركاء النجاح ولإدارة الأسر الكافلة بجميع منسوبيها على تميزهم في إقامة الأنشطة والمبادرات الهادفة لخدمة الأيتام وكافليهم.وفي الختام جرى تكريم الجهات الداعمة، وتوزيع الهدايا وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين في فعاليات الحفل والقطاعات المساندة للأيتام.// انتهى //05:41ت م0019