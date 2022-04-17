أبها 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة عسير، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.// انتهى //05:46ت م0020