الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير القصيم يشارك منسوبي الصحة طعام الإفطاربدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ بحجة يقدم خدماته لـ 4.874 مستفيدًا خلال أسبوعبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. تدشين الحملة الثانية لتوزيع الناموسيات بمخيمات النازحين في سبع محافظات يمنيةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.000 سلة غذائية في بنغلاديشأكثر من 688 ألف مستفيد ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين حول العالم«نزاهة» تباشر 13 قضية رشوة واستغلال نفوذ وتحويلات بنكية مشبوهة«الصحة» توضح ضوابط تنظيم عمل الأطباء في القطاع الصحي الخاص«تراحم» تساعد أسرة سجين على تملك مسكن«إحسان» تحصد أكثر من 1,84 مليار ريال في يومها التاسعزعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي موجه جديدوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مواجهة التسول ) : منذ عقود طويلة، والمملكة لا تتوقف عن محاربة ظاهرة التسول بكل صورها وأشكالها، وتتخذ في هذا المسار إجراءات نظامية عدة، تحد من الظاهرة، مدركة خطورتها على الأمن والمجتمع والاقتصاد والأخلاق العامة، خاصة مع توسعها وانتشارها؛ حيث تفتح بابًا للمخالفين والعاطلين عن العمل، لكي يتوغّلوا في المملكة بحثاً عن الصدقات والتبرعات.وأضافت : للظاهرة في المملكة أسبابها الخاصة، حيث تستغل عصابات التسول، الأسر المقيمة وأطفالها وتشغلهم في مجال التسول، وتستفيد من المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون والمقيمون للمتسولين والباعة الجائلين، وتبلغ ذروة التسول في موسمي شهر رمضان الكريم والحج من كل عام.وأشارت الى أن وزارة الداخلية تتصدر المشهد في محاربة التسول، ولعل آخر مظاهر هذه الحرب؛ الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة لمكافحة الظاهرة، تحت عنوان "معاً نكافح التسول" بهدف تسليط الضوء على الأساليب المستخدمة في التسول، وتوعية المجتمع بخطورة دعم المتسولين بمختلف أشكالهم وطرقهم، وإبراز تأثيرات التسول على الجوانب الأمنية، والاقتصادية، وحتى هذه اللحظة، الحملة تحقق الأهداف المطلوبة منها ميدانياً في محاصرة المتسولين ومطاردتهم والقبض على العديد منهم، كما نجحت الحملة إعلامياً وتوعوياً، في جعل المواطن والمقيم شريكاً أساسياً في مواجهة الأزمة والقضاء عليها، وذلك بعد إدراك أبعادها وخطورتها.ورأت أن الحملة التي انطلقت في الأسبوع الأخير من شهر شعبان الماضي، مستمرة لمدة ثلاثة أشهر، وتتخذ وتيرة متصاعدة في نشاطها اليومي، لتحقيق الأهداف المرجوة، ما يعني أنها مستمرة إلى قرب الحج، وهو أحد أبرز المواسم التي تنتظرها عصابات التسول، لتنشر أفرادها في مناطق المملكة، وبخاصة الأراضي المقدسة، مدركة رغبة ضيوف الرحمن خاصة، والمسلمين عامة في التبرع والتصدق خلال أيام الحج، وبقاء الحملة طيلة هذه المدة، سيكون عاملاً مساعداً في محاصرة عصابات التسول، والحد من نشاطها وخطورتها المتفاقمة يوماً بعد آخر.وزادت : وضمن أساليب محاربة ظاهرة التسول، تحث المملكة المواطن والمقيم على أن تكون تبرعاتهم وصدقاتهم في المسارات الصحيحة والشرعية، ومن هنا أطلقت القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان"، وخلال هذا الأسبوع جمعت الحملة أكثر 1.8 مليار ريال بإجمالي عدد عمليات تجاوز 23 مليون عملية تبرع، استفاد منها 4,893,894 مستفيدًا، وهو ما يعني أن الرسالة التوعوية لوقف دعم المتسولين، قد وصلت إلى جميع الفئات المستهدفة.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( جرائم الاحتلال ) : جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا تتوقف بحق الأرض والانسان في فلسطين المحتلة ، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية تمادى الاحتلال في اعتداءاته باقتحام المسجد الأقصى وعلى حراسه ، وسقوط ضحايا وعشرات المصابين من الفلسطينيين ، في انتهاكات واستفزازات صارخة ، في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال المناطق الفلسطينية والتوسع الاستيطاني ، في تحدٍ مستمر لقرارات الأمم المتحدة.وأضافت : لقد عبرت المملكة عن استنكارها الشديد والإدانة القوية لتلك الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ، وإقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.وختمت : لأجل وضع حد لهذا التصعيد العدواني ، جاءت دعوة المملكة واضحة إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام، وهو الموقف الثابت للمملكة تجاه استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام من أجل استقرار المنطقة.// انتهى //06:45ت م0022