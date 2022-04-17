رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مواصلة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية تحركهم على الصعيد الدولي، بما في ذلك إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب فتى بالرصاص الحي في بيت لحم وشابين في طولكرم، و5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في نابلس وآخر في جنين، والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة، واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في جنين وطولكرم والخليل، واستهدفت المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب راعيا أغنام بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح في قرية المغير شرق رام الله.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القدس أثبتت مرة أخرى بأنها هي التي تسقط كل مؤامرة تهويد المقدسات، كما اسقطت كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية من صفقة ترمب إلى دولة ذات حدود مؤقتة، وخلقت إجماعاً وطنياً فلسطينياً وعربيا ً فريداً، من قبل كل أحرار العالم.ونشرت صحف هذا اليوم مواصلة الدول العربية و الاسلامية إدانة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين.وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدوان الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته وما رافقه من توترات وتسخين لساحة الصراع، يأتي نتيجة مباشرة لاقدام الحكومة الاسرائيلية على اغلاق الافق السياسي التفاوضي لحل الصراع، في محاولة لكسب الوقت لاستكمال مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، وتهويد القدس ومقدساتها.//انتهى//08:40ت م0023