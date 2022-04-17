القدس المحتلة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت أربعة من المتواجدين في المسجد، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.//انتهى //08:41ت م0024