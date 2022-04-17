تونس 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 ابريل 2022م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتهاأدانة تونس الممارسات العدوانية للاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في جنين وبيت لحم وباب العامود والقدس، مستنكرة انتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصىوالاعتداءات على المصلين واستباحة المقدسات في هذا الشهر الفضيل، داعية مجددا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني .وأخبرت عن غرق سفينة شحن تجارية أجنبية تنقل 750 طناً من الوقود إثر حادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وأُخلي طاقمها ، مشيرة إلى إعلان وزارة البيئة التونسيةعن تفعيلها الخطة الوطنية للتدخل العاجل لتجنب حدوث تلوث بحري اثر غرق السفينة.وتناقلت صحف الأحد أنباء تفيد بأن محيط العاصمة طرابلس يشهد تحركات عسكرية، وسط حالة من الترقب بعد أنباء عن اعتزام فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف دخول العاصمة الليبية طرابلس.وتابعت آخر الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موردة نبأ إصابة 152 فلسطينيا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى بالقدس، وذلك في أحدث موجاتالعنف المتصاعد في الآونة الأخيرة مما أثار المخاوف من الانزلاق مجددا إلى صراع أوسع.ورصدت صحف تونس أنباء عن سقوط ضحايا في إطلاق نار في مجمع تجاري بمدينة كولومبيا الأمريكية، الى جانب مظاهرات كبيرة لحركة السترات الصفراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضد نتائج الانتخابات الرئاسيةالفرنسية.// انتهى //09:30ت م0026