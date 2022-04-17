عام / الزوارق الاسرائيلية تطلق النار تجاه الصيادين شمال القطاع
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
غزة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، الليلة الماضية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في ، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.
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09:30ت م
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