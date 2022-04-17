غزة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، الليلة الماضية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في ، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.//انتهى //09:30ت م0028