القاهرة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبخاصة مستجدات القضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على توجيهات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من أعمال تشييد المتحف المصري الكبير، لإفتتاحه قريبًا كمزار سياحي عملاق، يعزز من وجود مصر على خريطة السياحة العالمية.ورصدت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.وتناقلت إعراب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،‪ ‬عن استعداده للتنحي من منصبه إذا تم اتفاق بين القوى السياسية المدنية، معلنًا تطبيق إجراءات خلال اليومين القادمين تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذى سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.وتحدثت صحف القاهرة عن التحركات العسكرية المكثفة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ضمن ترتيبات لدخول رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا لتسلم مقار الحكومة وممارسة مهام عمله.// انتهى //10:28ت م0030