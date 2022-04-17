الخرطوم 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي، تتعلق بتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية في البلاد.وأبرزت ترحيب السفير المالي و القنصل التشادي بالسودان بمبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية في السودان.وعرجت صحف الأحد على تشديد وزير المالية السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور جبريل إبراهيم، أن تعنت القوى السياسية سيقود إلى انقسامات، داعياً الجميع إلى تقديم التنازلات والجلوس حول طاولة واحدة.ونشرت تحذير البرلمان العربي من استمرار تلاعب مليشيا الحوثية بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، مشيرًا إلى أن الخزان يواجه خطر تسريب النفط الخام مما سيؤدي إلى غرقه أو انفجاره، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.وسلطت صحف السودان الضوء على مواصلة الدول العربية والإسلامية إدانة الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين.// انتهي //11:18ت م0032