الدمام 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونياً في بلدية النعيرية عبر منصة بلدي للعاملين في مجال المنشآت التجارية والغذائية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وذلك بهدف تخفيف عناء الوقت والجهد للمستفيدين، ولتسهيل إجراءات سير المعاملات إلى التحول الإلكتروني.وأوضحت الأمانة، أن تفعيل خدمة إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونياً عبر منصة بلدي، جاء بتنسيق وكالة شؤون البلديات بالأمانة مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أن تقديم خدمة الشهادات الصحية بشكل إلكتروني يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في المركز البلدي للتحول الرقمي بالوزارة، وذلك لتسهيل الإجراءات في كافة الخدمات البلدية.وأضافت بأن تفعيل هذه الخدمة سيمكّن المستفيدين من إصدار الشهادات الصحية وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الوزارة ومنصة صحتي إلكترونياً في وقت سابق، مشيرة إلى إمكانية المستفيدين التوجه مباشرة لأحد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة بدون أن يقوم بمراجعة البلدية وعمل الكشف الصحي اللازم ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الشهادة مباشرة عبر منصة بلدي.// انتهى //11:28ت م0034