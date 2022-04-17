الطائف 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسدشن مركز تاريخ الطائف هويته الجديدة أمس بحضور معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري والمهتمين بالشأن البحثي والتاريخي.وقدم الدكتور السماري نبذة عما تحمله هوية المركز الجديدة من إرث معماري يرمز إلى قصر الملك سعود بالطائف، الذي أصبح من مكونات الجامعة في صورة تجمع بين العمق التاريخي والامتداد الثقافي.من جانبه أكد الدكتور عسيري أن الجامعة تفتخر أن تكون جزءاً من تاريخ الطائف، ودأبت على المشاركة في مختلف الفعاليات، فضلاً عن برامجها المتصلة بالجانب التاريخي ومنها ملتقى "الطائف ورد ومعرفة"، فيما أكدت المشرفة على المركز الدكتورة لطيفة العدواني الدور المعرفي والداعم لدارة الملك عبدالعزيز المتعلق بتاريخ الطائف.// انتهى //11:34ت م0035