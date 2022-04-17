برلين 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 39.784 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 23.416.663 حالة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم، أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 132.933 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 19.880.300 حالة.// انتهى //11:53ت م0038