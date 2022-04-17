إسلام آباد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والذي تضمن التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.وتناولت استنكار رئيس الوزراء شهباز شريف اقتحام المسجد الأقصى، وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء.وأخبرت عن انتخاب راجه برويز أشرف رئيساً للجمعية الوطنية في إسلام آباد، وانتخاب برلمان إقليم البنجاب الباكستاني حمزة شهباز شريف رئيساً لوزراء الحكومة الإقليمية.وعرجت إلى نجاح باكستان في اعتقال عصابة كبيرة متورطة في تهريب البشر، وذلك بالتعاون مع السلطات الأفغانية.وتناقلت صحف إسلام آباد في الشأن الدولي إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن العثور على جثث ستة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا.// انتهى //12:07ت م0040