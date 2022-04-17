الطائف 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسيشارك 26 قائداً كشفياً بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام ضمن جهود وزارة التعليم ومشاركتها مختلف الجهات العاملة في موسم العمرة.وتتوزع جهود القادة الكشفيين في تنظيم المصلين وحركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم.وتعكس هذه المشاركة الدور الفاعل للكشافة في تأصيل العمل التطوعي وإظهار الصورة المشرفة لأبناء الوطن في خدمة المعتمرين.//انتهى//12:08ت م0041