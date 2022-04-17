شقراء 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساختتمت جامعة شقراء برنامج التدريب المبني على الكفايات مشتملاً على 24 دورة تدريبية، قدمها 22 مدربًا، واستفاد منها 104 من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين أدائهم.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي، أن برنامج التدريب المبني على الكفايات يأتي إدراكاً من إدارة الجامعة بأن عضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية للعملية التعليمية والمدخل الرئيس لإحداث التغيير، من خلال تنمية مهاراته على النحو الذي يمكنه من الاضطلاع بأدواره المهنية المنسجمة مع المتطلبات الأكاديمية المتجددة، التي تظهر في المحصلة على المخرجات التعليمية التي يتقرر وفقها مستوى جودة التعليم، حيث تقدم إدارة التطوير المهني بوكالة الجامعة للتطوير والجودة مجموعة من البرامج والأساليب التي تعمل على إكساب عضو هيئة التدريس مزيدًا من المعارف والمهارات والتقنيات المتصلة بممارسة أدواره المهنية: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والمهام الإدارية القيادية، وذلك لرفع مستوى أدائه بما يمكنه من أداء أدواره بتميز.// انتهى //12:11ت م0042