الدمام 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية على مدار الأسبوع الماضي جولات ميدانية وتوعوية وتثقيفية شملت المجمعات التجارية والأسواق والفعاليات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.ومن الجانب التوعوي أسهمت الجولات في تعزيز ثقافة العاملين بالمنشآت الغذائية على الممارسات الصحية السليمة والتعامل مع الغذاء لحماية المستهلكين.ودعت "أمانة الشرقية" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //12:18ت م0043