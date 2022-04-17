الدمام 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6834 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات البلدية والصحية وتحرير 401 مخالفة.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات خاصة في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية وتفعيل مبادرة "ممتثل" وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940، تلقى 4285 بلاغاً حول المخالفات البلدية، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة من خلال مركز البلاغات لمعالجتها.// انتهى //12:51ت م0044