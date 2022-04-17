القطيف 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة " ورشة "طريق النص إلى الكوميكس"، التي أقيمت بمحافظة القطيف على مدى 4 أيام، واستهدفت الفئة العمرية بين (9 – 15 سنة) وقدمتها المدربة هاجر التاروتي .وناقشت الورشة مجموعة من المحاور النظرية والعملية منها: شرح "فن الكوميكس" والتعرف على تاريخ صناعته، ومميزات النص القصصي المعد للكوميكس، وكيفية تحويل النص إلى سيناريو، إضافة لتفاصيل السيناريو ووصف الشخصيات، وفي الأخير فن تحويل النص إلى صوت وحوار ومشاعر .وبينت المدربة التاروتي أن الورشة قسمت إلى أربع مراحل، أولاها كانت للتعرف على تاريخ صناعة الكوميكس، ومقومات النص القصصي الذي من خلاله يتم تحويلها إلى كومكس وما يحتويه من عناصر التشويق والمفاجئة وقيمته في النص، فيما تناولت المرحلة الثانية كيفية صناعة النص من خلال تقديم أفكار ووضع تصورات عليها .فيما خصصت المرحلة الثالثة لصناعة السيناريو، من خلال تحويل النص السردي إلى سيناريو مكتوب يشرح تقسيم الصفحة وتوزيع الرسومات فيها، وتوضيح المشاعر والانفعالات، وهي أشبه بتحويل قصة إلى سيناريو فيلم سينمائي، وتتيح للمؤلف إذا لم يكن رساماً وضع كافة التفاصيل والشروحات لمساعدة من سيتولى رسم القصة، وذلك من خلال وضع تصور لتصميم شكل الصفحة، وذلك بعد التعرف على آلية التقسيم التي لا تتعب القارئ في البحث عن الطريقة الصحيحة لتناول الحكاية المصورة، فيما تمثلت المرحلة الرابعة والأخيرة في رسم القصة بشكلها النهائي .يذكر أن ورشة "طريق النص إلى الكوميكس" تأتي ضمن سلسلة ورش متنوعة تقدمها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مسابقة "بابا طاهر" الهادفة لدعم إنتاج المحتوى الأدبي الخاص بالأطفال واليافعين .// انتهى //12:53ت م0045