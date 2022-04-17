الدمام 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسفعّلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي مبادرة "اعرف أرقامك"، وذلك بمقر بهو مبنى إدارة تعليم المنطقة الرئيس بالدمام.وأوضح تعليم الشرقية أن المبادرة تهدُف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة، مشيرةً إلى أن استمرار تنفيذ مثل هذا البرنامج يشمل المباني الإدارية ومكاتب التعليم بقطاعيه البنين والبنات.وتضمنت مبادرة "اعرف أرقامك" حزمة من الفعاليات والأركان الصحية والتوعوية كان من بينها: قياس المؤشرات الحيوية، ومعدلات ضغط الدم، ومستوى السكري، وقياس محيط الخصر، ومؤشر كتلة الجسم، وتقديم النصائح الطبية للمحافظة على مستوى الصحة العامة.// انتهى //14:06ت م0058