الكويت 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر10 نقاط ليبلغ مستوى 90ر8301 بنسبة 13ر0%.وتم تداول 9ر247 مليون سهم نفذت عبر 15192 صفقة نقدية بقيمة 4ر78 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7ر22 نقطة ليغلق عند مستوى 94ر6535 بنسبة 35ر0% جراء تداول 4ر137 مليون سهم عبر 7007 صفقات نقدية بقيمة 23 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقاط ليبلغ مستوى 22ر9168 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0% من خلال تداول 5ر110 ملايين سهم نتيجة تنفيذ 8185 صفقة بقيمة 4ر55 مليون دينار.// انتهى //14:15ت م0059