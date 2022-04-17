الدمام 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم في الإمارة رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، الذي قدم لسموه تقريرًا عن إنجازات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية ومشاريعها والخدمات التي تقدمها لعملائها خلال الربع الأول من العام 2022.وأكد سموه أهمية متابعة المنظومة التشغيلية باستمرار وتطويرها والرفع من كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد وتجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من سكان المنطقة على أفضل وجه.وقدم المهندس الشراري عرضاً عن أعمال الشركة وكشف عن تقلص نسبة ملاحظات العملاء والشكاوى بنسبة 42% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بعد تفعيل الدعم للمكاتب الأمامية لخدمات العملاء والدوائر الإلكترونية الخاصة بالفرع الإلكتروني، الذي كان له الأثر الفعال في سرعة الاستجابة لمتطلبات المستفيدين من خدمات الشركة بالمنطقة الشرقية ، مبيناً أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ألف توصيلة منزلية للعملاء لربطهم بخدمات المنظومة المائية والبيئية في سعي حثيث لتقليص متوسط التنفيذ إلى 20 يوماً تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأضاف الشراري في الربع الأول للعام 2022م شملت مشاريع القطاع الشرقي الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة 52 مليون ريال، إضافة لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي لـقرابة (1000) مستفيد جديد، وتنفيذ أكثر من (26000) متر طولي من الشبكات في المنطقة لتضاف إلى منظومتها المائية والبيئية بالخدمة، وتطوير شبكات المنظومة في عشرة أحياء ورفع الكفاءة التشغيلية بها ، والوصول بإنجاز 72% من المرحلة الأولى لمشروع ضاحية الملك فهد بالدمام بإجمالي أطوال قاربت (160 ) كيلو متراً في حي الضاحية والفرسان، في الوقت الذي استعدت الشركة لطرح المرحلة الثانية من المشروع لخدمة الأجزاء المتبقية من هذا المخطط .// انتهى //14:17ت م0060