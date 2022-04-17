نجران 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، خطة التوسع في عدد الرحلات الجوية المقررة،وزيادة الرحلات الداخلية من مطار نجران الإقليمي ومطار شرورة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بنجران وشرورة ماجد بن مانع آل زندان الذي سلم سموه، تقريرًا مفصلًا عن أعمال الخطوط السعودية في المنطقة، اشتمل على الحركة التشغيلية بالمطارين .//انتهى//14:25ت م0061