شبوة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 44 طنًا و298 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، استفاد منها 2484 فرداً.يأتي ذلك ضمن مبادرة "إطعام" التي ينفذها المركز خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة والمتضررة في عدد من الدول حول العالم.// انتهى //14:25ت م0062