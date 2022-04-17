إسلام آباد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.895 سلة غذائية رمضانية في مناطق راجن بور، ورحيم يارخان، ومظفر قر، بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 13.265 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية المقدمة من المركز الهادفة إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ.// انتهى //14:26ت م0063