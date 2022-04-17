نجران 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية بالمنطقة خلال جائحة كورونا .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني.// انتهى //14:32ت م0064