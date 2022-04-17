عام / سمو الأمير تركي بن هذلول يتسلم تقريراً عن الجهود التوعوية لهيئة الأمر بالمعروف بنجران لمواجهة كورونا
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
نجران 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تقريراً عن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية بالمنطقة خلال جائحة كورونا .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني.
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14:32ت م
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