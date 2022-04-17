بريدة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الدكتور وليد المقبل.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرحٍ موجز عن فكرة إنشاء مركز إدارة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي بالقصيم الذي سيسهم في توفير 1200 وظيفة لأبناء المنطقة.وأكد سموه أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز برامج التوطين وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان، والأمين العام لبرنامج التوطين بالمنطقة أحمد المشيقح.// انتهى //14:32ت م0065