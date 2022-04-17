الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في مركز التميز، غداً الاثنين، ندوتها الثانية ضمن فعالية "فوانيس موهبة"، تحت عنوان ‏"التحديات والعقبات التي تواجه الطلبة الموهوبين والمبدعين"، وذلك عبر منصة "مايكروسوفت تيم"، بمشاركة عدد من المتخصصين .وتناقش الندوة الثانية من فوانيس موهبة، عدة محاور، منها: المفاهيم الخاطئة حول الموهبة والإبداع، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجه الموهوبين والموهوبات، ويشارك فيها كل من: مدير عام إدارة رعاية الموهوبين في وزارة التعليم الدكتورة جواهر اليوسف، ونائب عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي الدكتور علاء الدين أيوب، ويدير الجلسة أستاذ رعاية الموهوبين المساعد في جامعة الملك سعود والمستشار في مؤسسة "موهبة" الدكتور فهد الفائز.يُذكر أن "فوانيس موهبة" سلسلة من الندوات التوعوية الافتراضية، وتتضمن هذا العام ثلاث ندوات، تقدم مواضيع متنوعة في مجال الموهبة والإبداع، يشارك بها مجموعة من المتخصصين والباحثين في المجال من العالم العربي، وتستهدف من يتعامل مع الطلبة الموهوبين من التربويين والأكاديميين والمختصين وأولياء الأمور، ويقيمها مركز التميز في مؤسسة موهبة بشكل دوري خلال شهر رمضان من كل عام.// انتهى //14:33ت م0066