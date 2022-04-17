أبها 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسناقشت ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها عبر الاتصال المرئي أبرز المزايا العملية والاقتصادية لمنصة "اعتماد" التابعة لوزارة المالية، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي قد تواجه رجال وسيدات الأعمال عند التعامل مع المنصة.وفي بداية الورشة تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان اليامي عن ماهية المنصة التي تمثل أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في مجال إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، متناولاً ما تقدمه المنصة من خدمات لقطاع الأعمال وربطه بمختلف الجهات الحكومية، مما يعزز الشراكة بين جميع أطراف العقود لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، ورفع الشفافية والكفاءة في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، مع توحيد الإجراءات وتسهيلها بالإضافة إلى سرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية.ثم عرض المشاركون بالورشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص على منصة اعتماد، والحلول المقترحة لها التي تساعد على تطوير خدمات المنصة وتسريع الخدمات المالية الحكومية وتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة مناسبة من تسلم الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، إضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.// انتهى //14:35ت م0067