حجة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.110 مستفيدين خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 510 مستفيدين، وعيادة الباطنية 262 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 115 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 253 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 7 أفراد، وعيادة الأطفال 153 فرداً، وقسم التوليد 4 أفراد، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.482 فرداً، كما راجع قسم الأشعة 201 مستفيد، وقسم المختبر 456 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1.482 فرداً.وراجع قسم الخدمات التمريضية 554 فرداً، وقسم نقل الدم شخصان، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //14:36ت م0068