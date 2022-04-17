الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، بالمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة السيد ديفيد فيرنانديز بويانا.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، ومناقشة دور العمل الإنساني في تكريس روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية الناتجة من الصراعات.وأشاد ديفيد فيرنانديز بويانا بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين لتحسين الظروف المعيشية وخدمة المتضررين في العالم، منوهًا بما وصل إليه المركز من سمعة دولية ومكانة مرموقة في مجال العمل الإنساني.// انتهى //14:42ت م0069