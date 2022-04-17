الدمام 16 رمضان 1443هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستفاعل أكثر من 11 ألف زائر وسائح من مختلف مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية أمس، مع فعالية "القرقيعان" ضمن فعاليات "بستان قصر تاروت" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع جمعية تاروت الخيرية.وشارك عدد من الأطفال وأسرهم في الفعالية، من خلال إحياء التراث والعادات الشعبية التي تقام سنوياً في شهر رمضان حيث انطلقت فعالية القرقيعان من ساحة بستان قصر تاروت التاريخي مروراً بحي الديرة التراثي؛ ليستحضر فيها الأهالي والأطفال جماليات الماضي.واتسمت الفعالية بروح الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال، لتعيد للحضور الأجواء الاحتفالية القديمة، وتنقل للنشء جانباً من العادات والتقاليد .// انتهى //14:46ت م0070