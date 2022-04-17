الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسواصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.وجرى خلال شهر مارس 2022م، تقديم 1.601 خدمة وُزعت على 666 مستفيدًا، بلغت نسبة الذكور منهم 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكلت نسبة النازحين 7% والمقيمين 93% من إجمالي المستفيدين.وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 396 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ 270 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.ويُعد هذا المشروع واحدًا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.// انتهى //14:47ت م0071