الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الاجتماع الثاني للجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة.وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن ضرورة العمل ووضع اعتبارات عالية في التخطيط والتنفيذ والشمولية الكاملة منوهاً بما تحظى به العاصمة من أهمية إدارية وإقليمية وجوانب الجذب المحلي والدولي، مشيراً سموه إلى التحديات المرورية العالية وكفاءة الجهات المعنية في التعامل معها وتقديم الحلول والمعالجات الآنية.عقب ذلك جرى استعراض نتائج الاجتماع الأول والإجراءات التي نفذت في 115 موقعاً تعد من أكثر المواقع التي تشهد الحوادث المرورية بالإضافة إلى عرض إحصائيات وبيانات جرى العمل على تحليلها والتعرف على عوائقها واتخذت التوصيات حيالها.// انتهى //16:09ت م0090