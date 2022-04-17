جدة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستشهد محافظة محافظة جدة غداً انطلاق فعاليات معرض "عراقة" في نسخته الـ 14، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز، بمشاركة 140 جهة متخصصة في صناعة الأزياء السعودية، وتصميم التحف والهدايا.ويتعايش المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام مع روحانيات شهر رمضان المبارك، واحتياجات الأسرة في هذا الشهر الفضيل؛ حيث سيتم تقديم عروض فلكلورية وشعبية، تتميز بها منطقة مكة المكرمة، مع تخصيص أجنحة للتعريف بأحدث التصميمات والتحف التراثية والمصنوعات اليدوية الحرفية.من جانبها أوضحت رئيس اللجنة المنظمة هيفاء ناجي، أن المعرض استقطب الجمعيات الخيرية النسائية كشركاء في عرض منتجاتها، وإبراز أعمالها، وخدماتها وذلك في إطار دعم العمل الخيري في شهر رمضان، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة تشهد العديد من عروض وتصاميم الأزياء والمجوهرات التقليدية والعبايات والإكسسوارات والهدايا والتحف والتراث بأنواعها.//انتهى//16:10ت م0091